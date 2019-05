Per Siena: incontro pubblico all’Arci della Coroncina

L'appuntamento è fissato per venerdì, 10 maggio, alle ore 21,15

SIENA – Il movimento Per Siena ha in programma una serie di incontri nei quartieri, con le associazioni e i sindacati. Il prossimo appuntamento appuntamento è fissato per VENERDI 10 MAGGIO, alle ore 21,15. Parteciperanno i consiglieri comunali Pierluigi Piccini, Vanni Griccioli e Massimo Mazzini, il segretario Mauro Pagliantini e il presidente Alessandro Trapassi, oltre a membri del direttivo e della segreteria. Sarà l’occasione per parlare dei problemi della zona, a quasi un anno dalle elezioni comunali. Tutti i cittadini sono invitati a partecipare.