Per Siena: i rapporti Siena-Cina in un’interrogazione

SIENA. Vanni Griccioli, Massimo Mazzini e Pierluigi Piccini (Per Siena) hanno presentato, nella seduta consiliare dello scorso 21 novembre, un’interrogazione su un patto di collaborazione tra Siena e lo stato cinese nel dicembre 2018. Il consigliere Mazzini ha ricordato le finalità del viaggio in Cina del sindaco Luigi De Mossi all’interno di una delegazione organizzata dall’allora Sottosegretario degli Esteri “con lo scopo di attirare investimenti sia a livello industriale sia culturale sul nostro territorio, e il relativo patto di collaborazione tra i Comuni di Siena e di Yangzhou su ambiti legati all’economia, turismo, tutela dei beni culturali, sport e musica, e sull’accordo con l’Agenzia per l’educazione e lo sport del distretto di Bao Ying della stessa città valido dal dicembre 2018 al dicembre 2021>>. Ed ha chiesto di essere aggiornato <<sull’avanzamento di tali progetti, quali siano state le sinergie tra il Comune e l’Università per Stranieri e quali programmi hanno visto coinvolto l’ateneo soprattutto in merito alla ricerca e all’innovazione”.

Nel rispondere all’interrogazione, il sindaco Luigi De Mossi, ha ripercorso le tappe del viaggio: “Nel dicembre 2018, mi sono recato nelle città di Nantong, Nanchino e Yangzhou, tutte appartenenti alla Provincia dello Jiangsu, al fine di favorire e promuovere scambi, collaborazione e progetti di reciproco interesse tra Siena e le suddette città della Repubblica Popolare Cinese. Ho incontrato i sindaci di queste città, anche al fine di precisare meglio i termini per la stipula della dichiarazione di gemellaggio con la città di Nantong, prevista nella nostra città nei primi mesi del 2020 e le collaborazioni e partenariati con Yangzhou, Nanchino e i rappresentanti della Provincia dello Jiangsu”. Oltre che con i primi cittadini, si sono svolti incontri “con diverse realtà istituzionali, formative, imprenditoriali, sportive, turistiche e culturali delle città cinesi interessate, nonché un incontro con la Direzione Generale Educazione e Sport della Provincia di Jiangsu”, ha proseguito il sindaco, evidenziando che “questa stretta collaborazione che abbiamo avviato con l’Associazione Atletica Cinese consente il soggiorno, l’allenamento e la preparazione di atleti cinesi a Siena, nella prospettiva della loro partecipazione alle competizioni europee e alle prossime Olimpiadi di Parigi”. La trasferta, “oltre che essere stata utilissima in prospettiva futura, ha dato anche immediati risultati concreti” che De Mossi è andato a elencare: “Un accordo di collaborazione tra i Comuni di Siena e di Yangzhou sui campi dell’economia, turismo, tutela dei beni culturali, calcio, biotecnologie e musica allo scopo di promuovere il reciproco sviluppo e benessere. Un accordo con l’Agenzia per l’educazione e lo sport del Distretto Bao Ying della città di Yangzhou valevole per il periodo dicembre 2018-dicembre 2021 che prevede un innovativo percorso didattico che coniuga lo studio della lingua italiana con la pratica dello sport giovanile. Un accordo che consente l’ampliamento della collaborazione tra professionisti senesi, iscritti all’Aics di Siena ed i licei sportivi dello Jiangsu”.

“Sono poi tornato in Cina recentemente a capo di una delegazione formata dal vicepresidente della Giunta regionale Toscana Monica Barni, dal Rettore dell’Università di Siena Francesco Frati, dal Rettore dell’Università per Stranieri Pietro Cataldi e dal direttore generale e dal direttore commerciale di Tls che grazie a questo viaggio hanno potuto stringere rapporti solidi e concreti con importanti centri di ricerca dello Jiangsu – ha detto ancora il primo cittadino -. In questo viaggio l’Amministrazione comunale ha fatto da tramite e ha favorito futuri scambi tra gli Atenei senesi e le diverse realtà universitarie dello Jiangsu. Sono stati svolti importanti incontri istituzionali con il Vice Presidente della Provincia della Jiangsu, con il sindaco e vicesindaco di Nantong, con il sindaco e vice Sindaco di Nanchino”. Incontri in cui sono state gettate le basi “per la sigla di nuove intese tra atenei senesi e cinesi, anche in settori dell’ingegneria informatica, biotecnologie, e di scambi accademici ed educativi, allo scopo di aumentare le presenze di studenti e docenti cinesi nella nostra città”. Non solo, “si sono svolti proficui colloqui con istituti di ricerca biologica e farmaceutica dello Jiangsu e Nantong, al fine di promuovere sinergiche collaborazioni con la TLS. Sono stati siglati due nuovi accordi di cooperazione Siena-Nantong circa progetti di collaborazione da svolgere durante il 2020, che è stato dichiarato l’Anno della Cultura e del Turismo Sino-Italiani, in particolare nel settore degli scambi culturali, l’organizzazione di mostre congiunte, lo scambio di competenze scientifiche e accademiche, la promozione del turismo culturale e, infine, la cooperazione nel settore del design, produzione e processi tecnologici”. Infine il sindaco ha ricordato il secondo accordo siglato che “riguarda il sostegno al “Double degree” nel settore musicale che coinvolge l’Istituto Rinaldo Franci e la Facoltà d’arte di Nantong, al fine di accrescere il numero di studenti e docenti cinesi a Siena. Il Double Degree è il primo accordo italo-cinese di doppio diploma riconosciuto dai rispettivi ministeri dell’istruzione”.

Mazzini, nel ringraziare il sindaco per l’ampia e completa risposta durante la quale ha relazionato al consesso la sua esperienza in terra cinese, ha evidenziato “l’importanza della sinergia attivata, vista la costituzione istituzionale della delegazione che ha visto partecipe anche la vicepresidente della Regione Toscana”. “Una sinergia che auspico porti al raggiungimento di risultati concreti, che possano permettere anche un recupero economico della nostra città, in particolar modo nell’innovazione di sistema”.