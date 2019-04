Per Siena: “Deiezioni dei cani: cosa fa il Comune?”

SIENA – Il movimento Per Siena ha presentato una interrogazione, in Consiglio comunale, per chiedere al Comune di risolvere il problema delle deiezioni dei cani nel centro storico. O meglio, il problema non è rappresentato dai migliori amici dell’uomo, semmai dalla mancata osservazioni delle basilari norme igieniche da parte dei loro proprietari. Ciò provoca disagi ai cittadini e ai turisti, che devono cercare di evitare le deieizioni lungo la strada. Le difficoltà si estendono agli esercizi commerciali. I gestori dei negozi del centro storico, come si si legge nel testo dell’interrogazione, si lamentano di questa situazione, essendo obbligati a lavare in continuazione con acqua e candeggina i muri esterni, per eliminare macchie e cattivi odori causati dall’urina dei cani. Altri cospargono le soglie dei negozi con sostanze contenenti prodotti a base di zolfo, come deterrente per gli animali.