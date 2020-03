Per Siena condivide le scelte del Comune: “Ora solidarietà e aiuti economici”

Accanto ai provvedimenti che saranno presi da parte del Governo ne saranno necessari altri, specifici, per una città minata più di altre dall’epidemia, vista la dipendenza dal turismo

SIENA. Il movimento Per Siena condivide e partecipa senza riserve a tutti gli sforzi necessari per la tutela della salute pubblica e il corretto funzionamento dell’Amministrazione comunale. Auspica tuttavia che, accanto alle misure per il contenimento del contagio, altrettanta cura sia rivolta al monitoraggio costante di situazioni di disagio sociale e di sofferenza economica. Intanto rinviare i tributi comunali al 30 giugno e i pagamenti per nidi e scuole per l’infanzia al 1 luglio è stata una decisione logica, che avevamo auspicato da giorni. Ma questo deve essere considerato solo un primo intervento. Servirà un cambio di passo per promuovere e sostenere azioni di solidarietà sociale, unite ad aiuti economici estesi a imprese e lavoratori già pesantemente provati dalla crisi. Accanto ai provvedimenti che saranno presi su questi aspetti da parte del Governo ne saranno necessari altri, specifici, per una città minata più di altre dall’epidemia, vista la dipendenza dal turismo. Al di là dell’emergenza verrà il momento di riflettere su un modello economico che nella difficoltà ha mostrato (siamo stati, purtroppo, facili profeti) tutta la sua fragilità. Serviranno coraggio e visione, da parte di una classe dirigente all’altezza, per fare scelte fondamentali intorno ai concetti di solidarietà, sviluppo sostenibile, ricostruzione del tessuto economico e sociale.