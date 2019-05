“Per l’Europa dei popoli”,da Salimbeni Forza Nuova lancia l’appello al voto

Distribuite alle persone decine di volantini per illustrare il nostro programma, dichiara Alessandro Dolci segretario di FN Siena e candidato al Parlamento europeo

SIENA. Nella serata di venerdì un gruppo di militanti di Forza Nuova Siena ha allestito un gazebo elettorale a Siena, in p.zza Salimbeni, in vista delle elezioni europee del prossimo 26 maggio. Distribuite alle persone decine di volantini per illustrare il nostro programma – dichiara Alessandro Dolci segretario di FN Siena e candidato al Parlamento europeo – .

“Riteniamo – prosegue Dolci – che l’Italia, assieme agli altri popoli europei debba lanciare una dura battaglia contro il “sistema Bruxelles” per la riconquista della sovranità e perché in questa fase storica acquista una rilevanza sempre più decisiva per il futuro dell’Italia e dell’Europa il nostro messaggio: difesa dell’identità nazionale e cristiana, rigetto dell’immigrazione, vera arma di destabilizzazione di massa, recupero della sovranità monetaria per riconquistare libertà e restituire forza alla classe media di tutto il continente”.

“Noi pertanto affermiamo – conclude Dolci – SI ad una Europa dei popoli e di nazioni che collaborano nel rispetto delle loro diversità e identità, NO a questa UE livellatrice, tecnocratica e liberal-marxista, che ha sottomesso le decisioni politiche degli Stati ai vincoli e ai parametri economici. Con l’unico risultato di distruggere lo Stato sociale con le politiche di austerity e i meccanismi di ricatto finanziario (MES e Fiscal Compact), vere e proprie bombe sociali”.