Per la giornata mondiale del teatro Siena lancia “Laboratori di idee”

I moduli dovranno essere inviati entro il prossimo 4 aprile

SIENA. Ieri, per la Giornata mondiale del Teatro, celebrata dal 1962 ogni 27 marzo, Siena ha lanciato i “Laboratori di idee” per musica, danza e prosa con cui l’amministrazione comunale intende coinvolgere le compagnie senesi nel rilancio dell’attività dei teatri cittadini, Rinnovati e Rozzi.

“Sarà l’occasione per un confronto con le realtà artistiche del nostro territorio e con il nuovo direttore artistico Alessandro Benvenuti”, commenta Anna Masignani, consigliere comunale con delega alle politiche culturali sulla promozione del teatro. “Gli incontri si terranno nel mese di aprile e si svolgeranno all’interno del Teatro dei Rinnovati: ci auguriamo un’ampia partecipazione da parte delle numerose professionalità presenti sul territorio e di ricevere tanti suggerimenti e proposte per migliorare l’offerta teatrale e far diventare i nostri teatri spazi di incontro aperti a tutta la cittadinanza”.

Partecipare è molto semplice: basta scaricare dal sito web del Comune (link: laboratori.comune.siena.it) un semplice modulo dove inserire l’anagrafica dell’associazione o l’ente interessati a partecipare, un referente, una breve spiegazione dell’attività svolta e un’indicazione della categoria per cui si intende partecipare: musica, danza o prosa. I moduli compilati devono essere inviati alla casella di posta elettronica teatrisiena@comune.siena.it entro il 4 aprile. Sarà cura dell’amministrazione comunale rispondere con l’indicazione della data in cui si svolgerà il laboratorio d’interesse.