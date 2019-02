Parte da Siena la promozione della via Lauretana

Firmata a Palazzo Pubblico la convenzione triennale

SIENA. Firmata una convenzione triennale per la promozione dell’offerta turistica collegata alla Via Lauretana Toscana. L’accordo che vede il Comune di Siena quale capofila della gestione associata coinvolge le amministrazioni di Asciano, Rapolano Terme, Sinalunga, Torrita di Siena, Montepulciano e Cortona. A presentare l’accordo siglato questa mattina l’assessore al Turismo del Comune di Siena, Alberto Tirelli insieme agli amministratori Elisa Bardelli (Asciano), Luca Pacchini (Cortona), Franco Rossi (Montepulciano), Riccardo Agnoletti (Sinalunga), Giacomo Grazi (Torrita di Siena) in una conferenza stampa che si è tenuta a Palazzo Pubblico.

“La Via Lauretana – ha spiegato Tirelli – rappresenta un tipo di turismo su cui vogliamo puntare con decisione per diversificare destinazioni, modalità e formule di scoperta del territorio. I Cammini storici, gli itinerari culturali, e i sentieri permettono una nuova fruizione del paesaggio in chiave turistica di cui questa realtà è particolarmente ricca>>. <<Negli ultimi anni questo tipo di percorsi ha avuto un grande sviluppo perché interessa sempre più persone che si mettono in movimento zaino in spalla, spinti da motivi spirituali, culturali e turistici. Attraverso una sinergia tra enti possiamo rispondere a questa richiesta con un’offerta turistica omogenea e ben strutturata per promuovere al meglio tutto il territorio. Questa firma – ha concluso Tirelli – è la tappa di un cammino su cui il Comune di Siena intende andare avanti con decisione, investendo risorse umane e finanziarie sul turismo religioso”.

A ripercorrere quanto fatto è stata Bardelli che ha mostrato i collegamenti tra la Madonna di Loreto e i Comuni firmatari della convenzione.

La Via Lauretana è un progetto di interesse interregionale ed è stato indicato dal Mibact come un Cammino di interesse nazionale su cui, tre anni fa, le sette amministrazioni avevano già firmato un protocollo d’intesa con finalità di valorizzazione. Adesso, con la nuova convenzione, si struttura la valorizzazione effettiva di un cammino di grande rilevanza, sia storico-culturale, sia paesaggistica. L’attuale itinerario, che ha recentemente avuto il riconoscimento della Regione Toscana, ricalca infatti quello dell’antica Via Lauretana Toscana, che a Siena si distaccava dalla Via Francigena per raggiungere, attraverso Porta Pispini, le Crete Senesi e la Valdichiana, la Città di Cortona, collegata a sua volta a Loreto nell’Adriatico e all’antica Via Romea Germanica. I Comuni firmatari si impegnano alla promozione omogenea del percorso, a mettere in atto azioni che ne garantiscano la percorribilità e il collegamento con le aree a maggiore vocazione turistica. Tra gli scopi dell’accordo istituzionale l’impiego di finanziamenti regionali, già stanziati, in strumenti che possano favorirne la scoperta e la fruizione, oltre al sostegno ad un calendario unico di eventi e manifestazioni già a partire dalla stagione 2019. Stagione che anche quest’anno sarà aperta da “Lauretana in Cammino 2019”: evento dedicato all’escursionismo che si svolgerà nel fine settimana di Pasqua, con il coinvolgimento diretto di tutti i Comuni attraversati dal percorso. Il Comune di Siena, inoltre, fornirà un’attività di supporto per tutto il 2019 per l’installazione della segnaletica escursionistica, già progettata ed in via di realizzazione, che costituirà il vero punto di partenza per il potenziamento della Via Lauretana Toscana.

La convenzione prevede un impegno comune per dare impulso, tra gli altri, allo sviluppo e alla manutenzione dei tracciati escursionistici (pedestri, ciclabili ed equestri), al loro inserimento all’interno degli strumenti urbanistici delle singole amministrazioni, e alla promozione della gestione coordinata e in rete degli Ostelli di proprietà pubblica e delle strutture private per l’ospitalità dei pellegrini che percorreranno l’antica Via.