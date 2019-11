Panathlon Siena: Premio Studio Lavoro Sport 2019

Il Premio Lavoro Sport del Panathlon Club di Siena edizione 2019 è stato vinto da Luigi Bruttini, giocatore che ha sempre vestito la maglia gialloverde del Costone fin dai tempi del Minibasket

SIENA. Si è svolta martedì scorso presso l’Hotel Garden la Conviviale del Panathlon Siena nel corso della quale sono stati consegnati i premi ‘Studio Lavoro Sport’. Quest’anno la Commissione Giudicatrice ha individuato, tra le varie candidature presentate, i seguenti nominativi: Maria Ludovica Benini per la categoria Scuole media, Elettra Signorini per la categoria Scuole superiori e Luigi Bruttini, capitano della Vismederi Costone, per la categoria Lavoro. I premi sono stati consegnati dall’Assessore ai lavori pubblici del Comune di Siena Sara Pugliese e dagli ospiti di onore che per la circostanza erano Gianluca Pessotto, bandiera della Juventus e della Nazionale Italiana degli anni ’90 e da Bernardo Corradi, anch’egli ex stella del calcio italiano e attuale CT della Nazionale Italiana U16 di calcio. Con la Vecchia Signora Gianluca Pessotto ha vinto praticamente tutto: 4 scudetti, 4 Supercoppe Italiane, 1 Champions League, 1 Coppa Intercontinentale e 1 Supercoppa Europea. In campo si è sempre contraddistinto come uno dei terzini più forti e leali del calcio italiano. Una splendida serata, nel corso della quale hanno fatto il loro ingresso come Soci, Emanuele Montomoli, presidente del Costone e patron di Vismederi, nonché Mangia d’oro 2019, e Antonio Cinotti, vice presidente del Rugby Cus Siena, escursionista, appassionato di foto e mangino della Nobile Contrada dell’Oca.

Il Premio Lavoro Sport del Panathlon Club di Siena edizione 2019 è stato vinto da Luigi Bruttini, giocatore che ha sempre vestito la maglia gialloverde del Costone fin dai tempi del Minibasket. Un ragazzo straordinario, un grande atleta e soprattutto un grande lavoratore che dopo durissime giornate di lavoro non si è mai sottratto agli impegni della squadra che lo hanno visto giocare fino alla serie B nazionale girando ogni parquet d’Italia, una vera e propria icona della Pallacanestro cittadina che nella scorsa stagione ha vinto la classifica marcatori della serie C Silver. Presente alla serata anche un’altro Mangia d’oro che di recente è divenuto socio del Panathlon di Siena, il dott. Andrea Causarano che ha riabbracciato dopo diversi anni Gianluca Pessotto, suo ‘paziente alla Juventus’. Causarano ha raccontato diversi aneddoti legati alla sua permanenza nella Società juventina, con riferimenti palieschi davvero particolari, come quello di un Palio vinto nel 2015 dalla sua Contrada, la Selva, vissuto in diretta televisiva nell’ufficio dell’allora direttore generale Marotta che gli dette una ‘licenza premio’ per raggiungere il Rione in festa. Anche Corradi ha vissuto un’esperienza simile, nel 1996, quando riuscì a ottenere un permesso particolare, venendo via dal ritiro dove era con i suoi compagni di squadra; fu una ‘fuga’ propizia, visto che la sua Contrada, il Bruco, vinse un Palio memorabile dopo un digiuno lungo 41 anni.