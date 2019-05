Orientamento alla scelta universitaria con gli open day di Unisi

Il rettorato dell'Università di Siena

SIENA. Si terranno nei prossimi giorni varie giornate di orientamento nei dipartimenti dell’Università di Siena, con incontri per gli studenti delle scuole superiori che stanno per scegliere il percorso universitario e per gli studenti universitari che vogliono iscriversi ad un corso di laurea magistrale. Appuntamento domani 7 maggio al dipartimento di Scienze della Vita, ore 16 presso il complesso didattico di San Miniato. Mercoledì 8 maggio, alle ore 10 presso il complesso didattico San Francesco, spazio alla giornata di orientamento ai corsi di laurea magistrale della scuola Sem (Scuola di economia e management) con la presentazione dei nuovi corsi di laurea. Venerdì 10 maggio, alle ore 10 presso il complesso Mattioli, si terrà la giornata di orientamento del dipartimento di Scienze politiche e internazionali.

Lunedì 13 maggio, ore 15 al complesso didattico di San Miniato, sarà la volta dell’Open Day dei dipartimenti di Scienze mediche, chirurgiche e neuroscienze e di Biotecnologie mediche. Durante l’incontro (ore 15,30) si svolgerà la simulazione del test di ammissione ai corsi di Medicina e chirurgia e Professioni sanitarie. Per partecipare è obbligatorio effettuare la prenotazione su Eventbrite al link https://www.eventbrite.it/e/ biglietti-simulazione-prova- ammissione-medicina-e- professioni-sanitarie- 54645686720 .