Opportunità di lavoro al Comune di Siena

4 avvisi di selezione di incarichi a tempo determinato e 4 di mobilità esterna per un totale di 23 assunzioni

SIENA. Il Comune di Siena in esecuzione alla delibera di Giunta comunale n.91 del 21/03/2019 ha indetto una procedura di selezione per l’individuazione di 4 candidati per il conferimento di incarichi a tempo determinato così suddivisi:

– 1 candidato cui conferire l’incarico di alta specializzazione, presso la Direzione Lavori Pubblici, con contratto a tempo determinato su posizione dotazionale di Cat. D1, abilitato alla professione di Architetto.

Tra i requisiti richiesti: essere in possesso di specifica e comprovata esperienza professionale pluriennale in ambito pubblico e/o privato relativa alle materie oggetto dell’incarico.

Essere in possesso di Laurea Magistrale appartenente alle classi: LM-3 Architettura del paesaggio, LM-4 Architettura e ingegneria edile-architettura, o lauree specialistiche o conseguite secondo l’ordinamento previgente al DM 509/1999 e ad esse equiparate ai sensi del Decreto Interministeriale 9 luglio 2009.

Essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di architetto, conoscenza della lingua inglese ed essere in possesso della patente di guida di cat. B o superiore.

– 1 candidato cui conferire l’incarico di alta specializzazione, presso la Direzione Strategica Generale e di Coordinamento, con contratto di lavoro a tempo determinato su posizione dotazionale di Cat D1.

Tra i requisiti richiesti: essere in possesso di specifica e comprovata esperienza professionale pluriennale in ambito pubblico e/o privato relativa alle materie oggetto dell’incarico. Laurea Magistrale o laurea specialistica in ambito economico/giuridico e conoscenza della lingua inglese.

– 1 candidato cui conferire l’incarico di alta specializzazione, presso la la Direzione Lavori Pubblici, con contratto di lavoro a tempo determinato su posizione dotazionale di Cat D1, abilitato alla professione di ingegnere.

Tra i requisiti richiesti: essere in possesso di specifica e comprovata esperienza professionale pluriennale in ambito pubblico e/o privato relativa alle materie oggetto dell’incarico. Laurea Magistrale appartenente alle classi LM-23 Ingegneria civile, LM-35 Ingegneria per l’ambiente ed il territorio, o lauree specialistiche. Abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere. Conoscenza della lingua inglese ed essere in possesso della patente di guida cat B. o superiore.

-1 candidato cui conferire l’incarico di alta specializzazione, presso la DirezioneTurismo e Commercio, con contratto di lavoro a tempo determinato su posizione dotazionale di Cat D1.

Tra i requisiti richiesti: essere in possesso di specifica e comprovata esperienza professionale pluriennale in ambito pubblico e/o privato relativa alle materie oggetto dell’incarico, con particolari competenze in materia di Strategie web e e social marketing, comunicazione e marketing digitale, comunicazione integrata off/on line, esperienza in pubbliche relazioni, organizzazione e gestione di eventi promozionali e7o istituzionali, marketing territoriale. Laurea Magistrale appartenente alle classi: LM-49 Progettazione e gestione dei servizi turistici; LM-56 Scienze dell’economia; LM-76 Scienze economiche per l’ambiente e la cultura; LM-77 Scienze economico aziendali; LM-16 Finanza; Lmg701 Giurisprudenza; Lm-63 Scienze delle Pubbliche Amministrazioni; LM-52 Relazioni Internazionali; LM-62 Scienze della politica, o lauree specialistiche.

Conoscenza della lingua inglese ed essere in possesso della patente di guida cat. B o superiore.

Il Comune di Siena in esecuzione alla delibera di Giunta comunale n.91 del 21/03/2019 ha avviato anche l’iter per il reperimento di candidature per la mobilità esterna con quattro avvisi per un totale di 19 unità di personale.

– Il primo avviso è riservato a dipendenti pubblici per 8 posti di categoria C (percorso economico C1-C6) nel profilo professionale di “Istruttore amministrativo contabile” da assegnare alle seguenti strutture del Comune: Servizio giuridico e amministrativo delle Direzioni Lavori Pubblici e Urbanistica; Direzione Risorse; Servizio gare e appalti, controllo acquisti, centrale unica di committenza; Servizio sociale, terzo settore e raccordo con Sds; Servizio Programmazione, progetti internazionali, finanziamenti comunitari, nazionali e regionali; Servizio Personale, Formazione e Procedimenti disciplinari; Biblioteca Comunale e Archivio storico.

Tra i requisiti richiesti: essere dipendenti a tempo pieno e indeterminato presso una Pubblica Amministrazione soggetta a regime di limitazione delle assunzioni, con inquadramento corrispondente alla categoria giuridica C del comparto regioni e autonomie locali e nel profilo di “Istruttore Amministrativo Contabile”, o profilo assimilabile. E’ richiesto il Diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale ed esperienza lavorativa nel settore.

-Il secondo avviso di mobilità esterna è riservato a dipendenti pubblici per 2 posti di categoria D nel profilo professionale di “Istruttore direttivo culturale” da assegnare alla Biblioteca Comunale degli Intronati.

Tra i requisiti richiesti: essere dipendenti a tempo pieno e indeterminato presso una Pubblica Amministrazione soggetta a regime di limitazione delle assunzioni, con inquadramento corrispondente alla categoria giuridica D del comparto regioni e autonomie locali e nel profilo di “Istruttore direttivo culturale”, o profilo assimilabile. E’ richiesta la Laurea triennale di primo livello in una delle classi attinenti l’ambito umanistico, oppure Laurea Magistrale in una delle classi attinenti l’ambito umanistico ed esperienza maturata nel profilo richiesto con particolare riferimento alle funzioni proprie del sistema bibliotecario.

-Il terzo avviso di mobilità esterna è riservato a dipendenti pubblici per 5 posti di categoria B (Percorso economico B3-B8) nel profilo professionale di “Collaboratore professionale amministrativo terminalista” da assegnare ai seguenti Servizi del Comune: Servizio traffico, concessioni, Ztl; Servizio progetti educativi; Servizio gare e appalti, controllo unico acquisti, centrale unica di committenza; Servizio Istruzione; Servizio promozione e grandi eventi.

Tra i requisiti richiesti: essere dipendenti a tempo pieno e indeterminato presso una Pubblica Amministrazione soggetta a regime di limitazione delle assunzioni, con inquadramento corrispondente alla categoria giuridica B (Percorso economico B3-B8) del comparto regioni e autonomie locali e nel profilo di “Collaboratore professionale amministrativo terminalista”, o profilo assimilabile. Essere in possesso del Diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale ed avere esperienza lavorativa nel settore.

-Il quarto avviso di mobilità esterna è riservato a dipendenti pubblici per 4 posti di categoria B(Percorso economico B3-B8) nel profilo professionale di “Esecutore tecnico” da assegnare ai servizi manutentivi della Direzione Lavori Pubblici del Comune.

Le attività manutentive di interesse riguardano gli edifici, impianti vari, acquedotti, fognature, aree verdi, strade, piazze, marciapiedi, scarpate, oltre che piccoli interventi di lastricatura/piastrellatura, opere idrauliche, di muratura o comunque opere da muratore, operazioni connesse con la manutenzione di elementi e strutture del sottosuolo. Le attività vengono effettuate anche attraverso la conduzione di mezzi comunali e l’utilizzo di attrezzature meccaniche o elettriche di uso comune.

Tra i requisiti richiesti: essere dipendenti a tempo pieno e indeterminato presso una Pubblica Amministrazione soggetta a regime di limitazione delle assunzioni, con inquadramento corrispondente alla categoria giuridica B (Percorso economico B3-B8) del comparto regioni e autonomie locali e nel profilo di “Esecutore Tecnico”, o profilo assimilabile. E’ richiesto il diploma della scuola dell’obbligo e la patente di guida cat.B.

Sia le domande per gli incarichi a tempo determinato che per gli avvisi di mobilità dovranno pervenire entro il 20 giugno 2019.

Tutti gli avvisi sono consultabili all’Albo Pretorio del Comune di Siena e pubblicati sul sito www.comune.siena.it alla voce Il Comune – Gare, concorsi e avvisi. Da qui si potranno scaricare i moduli di domanda di partecipazione.

Per tutte le informazioni gli interessati potranno rivolgersi al Servizio Personale, Formazione e Procedimenti Disciplinari della Direzione Strategica Generale e di Coordinamento del Comune di Siena in Piazza il Campo 1 al 4° piano. Telefono: 0577/292183 – 292184 – 292186)