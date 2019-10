Operazione della Polizia su maxi frode emiliana: sequestri anche a Siena

SIENA. La Squadra Mobile della Questura di Reggio Emilia e di Siena, nella giornata di ieri, 29.10.2019, ha eseguito un sequestro di numerosi beni, mobili ed immobili, riconducibili ad un noto imprenditore reggiano operante nel settore agroalimentare ed energetico. L’operazione trae origine, anche, dagli approfondimenti investigativi di un anonimo pervenuto in Questura di Reggio Emilia che segnalava una possibile attività di sfruttamento della prostituzione in un appartamento.

Dalle indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Reggio Emilia, si ricostruiva, pazientemente, una rete di identità fittizie (create attraverso documenti identificativi ideologicamente falsi) riconducibili, tutte, a due persone: un insospettabile imprenditore reggiano ed una donna locataria di un appartamento a lui intestato. L’analisi dei conti correnti e società, accese a nome delle identità inesistenti, facevano emergere un complesso meccanismo fraudolento mediante il quale società fantasma, esistenti solo sulla carta, ottenevano l’erogazione di oltre 135.000 euro di contributi per l’agricoltura dalle Regioni Emilia Romagna e Toscana. Con il medesimo meccanismo era già stata ottenuta l’erogazione di ulteriori 200.000 euro.

Il versante Toscano veniva seguito dalla Squadra Mobile della Questura di Siena, che ha accertato che una delle aziende coinvolte aveva dei terreni ad Abbadia San Salvatore e che aveva percepito, indebitamente, oltre 150mila euro di contributi non dovuti dalla Regione Toscana.

Nella giornata di ieri, quindi, la Squadra Mobile di Reggio Emilia e di Siena hanno dato esecuzione al decreto disposto dal Gip presso il Tribunale di Reggio Emilia bloccando conti correnti e ponendo sotto sequestro terreni ubicati in provincia di Reggio Emilia e Siena, un appartamento, un mezzo agricolo, un motociclo e la somma di 135mila euro indebitamente percepita (per la somma di denaro è stato disposto il sequestro per equivalente). Sono state oggetto di provvedimento ablativo anche le aziende intestate alle identità di comodo create dall’imprenditore.

Video