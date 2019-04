Open day dei dipartimenti dell’Università di Siena

Sedi didattiche e laboratori aperti per gli studenti delle scuole, incontri con i docenti e con i tutor per orientare e informare i ragazzi

SIENA. Sono in corso le giornate dei dipartimenti dell’Università di Siena: iniziative dedicate agli studenti universitari e ai ragazzi delle scuole superiori che vogliano conoscere i corsi di studio, le esperienze di ricerca, gli sbocchi occupazionali e che vogliano visitare i laboratori scientifici e gli spazi dove si svolge la didattica.

Domani il 13 aprile sarà la volta della Scuola di Economia e Management, dalle ore 9 presso l’aula Franco Romani del Complesso didattico San Francesco. Il programma prevede visite guidate, presentazione dell’offerta formativa, un caffè nel chiostro per creare un momento di incontro informale tra studenti, genitori e docenti, e confronto con gli studenti tutor.

Il prossimo appuntamento sarà martedì 16 aprile con il dipartimento di Giurisprudenza, dalle ore 14 alle 18. A seguire, fino al 22 maggio, si terranno gli incontri in ogni dipartimento dell’Ateneo.

Per partecipare alle giornate di orientamento dei dipartimenti è possibile prenotarsi su Eventbrite. Tutte le informazioni sui diversi appuntamenti e il link alla pagina di prenotazione sono a questo indirizzo web: https://www.unisi.it/didattica/orientamento-e-tutorato/eventi/open-day-di-dipartimento

Nelle foto, gli studenti tutor con la loro postazione al dipartimento di Scienze fisiche, della Terra e dell’ambiente