Opa risponde ai sindacati: “Rappresentazione dei fatti non veritiera”

"Mai inteso imputare la scelta negoziale con Civita ad altre decisioni di natura gestionale"

SIENA. Di seguito pubblichiamo la nota del Rettore dell’Opera della Metropolitana di Siena agli articoli recentemente apparsi.

“Nei quotidiani del 30 u.s. la RSU-Cgil e la FP-Cgil, evocando una dolosa strumentalizzazione da parte di Opa verso i propri lavoratori, confermano la loro insofferenza a qualsiasi iniziativa posta in essere dall’Ente, incolpando volutamente quest’ultimo di comportamenti mai tenuti, di affermazioni mai proferite, fornendo nel contempo una rappresentazione dei fatti del tutto inveritiera.

Infatti, in alcun modo ed in nessuna sede l’Ente ha mai inteso imputare la propria scelta negoziale ad altre decisioni di natura gestionale e, quindi, giustificare il prolungamento del rapporto con Opera Civita quale inevitabile conseguenza della recentemente raggiunta intesa per il rientro del personale a suo tempo distaccato presso l’utilizzatore. Associare le due cose è chiaramente falso e strumentale.

Il rinnovo contrattuale con Opera Civita, avulso da qualsiasi altra diversa e non connessa valutazione, non intacca pertanto, così come non lo ha mai fatto in precedenza, alcun diritto e/o prerogativa del personale di Opa, compreso il personale rientrato dal distacco, per il quale le raggiunte intese sindacali hanno ampiamente riconosciuto la professionalità acquisita anche durante il periodo di distacco.

Il richiamo alla responsabilità da parte degli amministratori di Opa fatto dalle rappresentanze sindacali della Cgil è quindi del tutto fuori luogo e all’evidenza mero frutto di un asservito travisamento della verità che l’Ente si auspica venga una volta per tutte meno”.