Occhio alla linea! Gli studenti dell’Artistico guide per un giorno

I ragazzi della classe 5B propongono a visitatori italiani e stranieri, un itinerario storico artistico per ricordare Duccio "pittore civile"

SIENA. Sabato 11 maggio 2019, gli studenti della classe 5B propongono ai visitatori italiani e stranieri, a richiesta anche in lingua inglese, un inedito itinerario storico artistico per ricordare Duccio “pittore civile”, quale testimone d’eccellenza dell’arte politica dell’Italia medioevale. L’attività si struttura in forma di percorso guidato dai ragazzi al Museo delle Biccherne dell’Archivio di Stato di Siena, spaziando dalle tavole di Biccherna e di Gabella, dipinte da grandi artisti della scuola senese, all’affresco con la “Consegna del castello di Giuncarico” di Duccio al Museo Civico, testimonianza di eccezionale valore nell’ambito della pittura storico-celebrativa.

L’iniziativa è organizzata dal Liceo artistico Duccio di Buoninsegna, in omaggio al grande artista a cui è intitolato, in collaborazione con l’Archivio di Stato di Siena ed il Museo Civico.

Orari:

Museo delle Biccherne (Archivio di Stato di Siena) dalle ore 9,30 alle ore 13,30

Museo Civico di Siena, dalle ore 10,00 alle ore 13,30​