Foto di repertorio

SIENA. Nuovo look per il parco giochi in piazzale Biringucci: sono partiti ieri, 7 ottobre, i lavori per la sostituzione integrale delle strutture dell’area verde fuori Porta San Marco.

“Si tratta di un intervento necessario date le condizioni generali delle attrazioni per i piccoli che, seppur in regola e controllate periodicamente come prevede la normativa, iniziavano a sentire il ‘peso’ degli anni – commenta l’assessore al Decoro Urbano e Aree Verdi, Silvia Buzzichelli -. Prima che si potessero verificare situazioni di pericolo abbiamo dunque deciso di procedere alla loro sostituzione”.

L’intervento, che prevede una spesa di oltre 36 mila euro, metterà particolare attenzione “all’accessibilità e all’inserimento delle nuove strutture in un particolare tessuto urbano come quello di Siena”, conclude Buzzichelli.