Nuove donazioni per l’Aous: raccolti oltre 180mila euro

SIENA. Continuano le donazioni per l’Azienda ospedaliero-universitaria Senese, grazie alla generosità di cittadini, aziende, enti e associazioni. In particolare nell’ultima settimana l’Aou Senese ringrazia CANARD Fiorentina, il Club Alpino Italiano, il Centro Socio Culturale Terza Età, Siena Store con l’iniziativa CONAD “Unisciti a noi”, i tecnici e i giocatori dell’ASD Casolese, la Fondazione “Danilo Nannini” per la maternità e l’infanzia, Gelli Plast srl, per la grande generosità dimostrata, che ha portato le donazioni a oltre 180mila euro.

«Grazie davvero a tutti – afferma Valtere Giovannini, direttore generale – ogni contributo è per noi prezioso e importante e ci porta a guardare al futuro con ottimismo. L’importante ora è lavorare tutti insieme per non abbassare la guardia contro il coronavirus, continuando ad osservare comportamenti virtuosi e responsabili».

Inoltre, alcuni dipendenti di Banca MPS hanno organizzato una raccolta fondi in memoria di un collega improvvisamente scomparso, il signor Gianrico Maria Persichilli, e hanno donato i proventi all’ospedale Santa Maria alle Scotte per l’emergenza COVID-19.

Un particolare ringraziamento anche alla caffetteria e ristorante Madamadorè di Badesse che ha donato uova e animali di cioccolata ai piccoli pazienti del Dipartimento della Donna e dei Bambini.

Per quanto riguarda le donazioni di dispositivi di protezione individuale, oltre al consueto approvvigionamento da parte della Regione Toscana, si ringrazia Coop Centro Italia per l’invio di mascherine FFP2, il Comune di Siena per un nuovo invio di test rapidi e tute anticontaminazione, la DREX Pharma per aver donato integratori e creme idratanti per i professionisti dell’area COVID, e l’Ottica Ricci per aver donato dei kit antiappannamento da utilizzare su occhiali da vista e protettivi, molto utili per gli operatori COVID”.