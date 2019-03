Nuove divise per la Misericordia di Siena

SIENA. Giornata storica per la Misericordia di Siena che dopo circa 20 anni di servizio con l’attuale divisa, abbandona il colore arancione per adottare i colori simbolo delle Misericordie di tutta Italia: Giallo e Ciano.

La divisa ad alta visibilità, essenziale per garantire la sicurezza nelle attività quotidiane che i nostri volontari e dipendenti svolgono, è composta da 4 pezzi: pantaloni, polo e felpa invernale in colore ciano con rifiniture gialle e al contrario, giacca gialla con rifiniture ciano.

La nuova divisa, oltre a rappresenta re un notevole cambiamento di immagine, porta anche un miglioramento qualitativo nell’equipaggiamento base dei volontari. Le nuove divise, non solo rispettano le norme di alta visibilità e sicurezza nel soccorso, ma sono anche tra le migliori sul mercato dell’abbigliamento tecnico per la sicurezza (la marca scelta è la Reverse).

Un grande investimento per la Misericordia, che negli ultimi mesi ha sostenuto un lungo processo organizzativo e logistico che ha consentito di consegnare in un’unica tranche circa 300 divise ad altrettanti volontari di Siena e delle sedi di Taverne d’Arbia, San Rocco, Casciano di Murlo, San Miniato, Isola D’Arbia e Rosia.

Un’importante scelta che porta la Misericordia di Siena a conformarsi ai colori scelti nel 1997 dalla Confederazione delle Misericordie d’Italia.