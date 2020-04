Nuove disposizioni di Siena Parcheggi

Fino al 30 aprile gratuito fastpark ed eliporto al policlinico

SIENA. Da lunedì prossimo, 6 aprile, tutti gli uffici della Siena Parcheggi S.p.A. saranno chiusi al pubblico ad eccezione di quelli che rilasciano i permessi Ztl.

Per il rilascio dei permessi Ztl temporanei a privati e aziende si raccomanda di utilizzare il documento visionabile e scaricabile sul sito www.sienaparcheggi.com

Sospese le richieste e le consegne delle carte Sostapay e delle tessere Bike sharing.

L’ufficio Punto unico in Via Fontebranda n. 65 riceverà il pubblico soltanto su appuntamento e per urgenze dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 13 e dalle 14 alle 17, gli appuntamenti devono essere richiesti tramite e-mail a puntounico@sienaparcheggi. com o al numero telefonico 0577- 228763; anche l’ufficio di Viale Toselli riceverà soltanto su appuntamento e per urgenze dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 13 e dalle 14.30 alle 17 contattando lo 0577/ 228771.

Sebbene gli uffici rimangano aperti, si raccomanda, vista l’emergenza Covid-19, di limitare l’accesso alle esigenze essenziali, indifferibili ed urgenti.

Coloro che avessero necessità di accedere alla Ztl nelle giornate di sabato dovranno richiedere il permesso entro le ore 16 del venerdì.

Rimane gratuito, almeno fino al prossimo 30 aprile, il parcheggio Fastpark e Eliporto al Policlinico “S. Maria alle Scotte”.

Per informazioni: Tel. 0577 228763 dal lunedì al venerdì in orario 9-13 e 14-17.