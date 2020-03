Nuova Vita: “Per i detenuti telefonate o contatti via Skype”

Il presidente dell'associazione Tanzini invita a non aggiungere tensioni

SIENA. “Crediamo che sia quanto mai necessario permettere i contatti telefonici o via skype ai detenuti con le loro famiglie. In un momento difficile per tutto il Paese non abbiamo bisogno di aggiungere altre tensioni”.

E’ quanto dichiara Andrea Tanzini, presidente dell’Associazione Nuova Vita, che a Siena si occupa sul territorio di Siena, ma anche a livello regionale e nazionale con degli speciali gemellaggi con altre realtà impegnate in questo settore, di intervenire sui temi della formazione, dell’occupazione e dell’abitazione per persone detenute o ex detenute.

“In momenti come questi – aggiunge TANZINI – occorre dare un segnale di democrazia e civiltà tutelando anche quelle categorie sociali fragili come la popolazione carceraria sempre nel rispetto della legge, ma anche dei diritti umani”.