Nuova organizzazione per la Guardia di Finanza di Siena

La brigata di Chiusi promossa a tenenza

SIENA. REVISIONE ORGANIZZATIVA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI SIENA:

ISTITUITO IL GRUPPO DI SIENA ED ELEVATA A RANGO DI TENENZA

LA BRIGATA DI CHIUSI SCALO.

A decorrere dal 1 gennaio 2019, l’autorità di vertice del Corpo ha disposto una revisione dell’architettura organizzativa del dispositivo territoriale della Guardia di Finanza.

Tale revisione ha interessato anche la struttura organizzativa del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Siena, in seno al quale è stato costituito un nuovo reparto, il Gruppo di Siena, alle cui dipendenze sono collocate la Compagnia di Siena, le Tenenze di Montepulciano e

Poggibonsi nonché la Brigata di Chiusi Scalo che, per effetto della riforma, è stata elevata al rango di Tenenza retta da Luogotenente.

In attesa dell’assegnazione del nuovo Comandante dell’istituendo Gruppo di Siena, nel grado di Maggiore/Tenente Colonnello, il nuovo reparto sarà retto dal Comandante della Compagnia di Siena – Cap. Antonio Di Palo, congiuntamente al proprio incarico.

La finalità della riforma è quella di assicurare una sostanziale omogeneità tra le differenti strutture organizzative in ambito provinciale, prevedendo un modello imperniato sulla dipendenza dal Comando Provinciale di un Nucleo di polizia economico-finanziaria e di un Gruppo, entrambi retti da ufficiale.