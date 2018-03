Una nuova lista civica per le amministrative

di Augusto Mattioli

SIENA. Annunciata questa mattina la discesa in campo di una nuova iniziativa civica, che per il momento non ha indicato né un programma ne un candidato sindaco ma secondo i proponenti un metodo per arrivare a decisioni concrete, che saranno prese dopo una iniziativa programmata il prossimo 24 marzo, quando si terrà quella che viene definita “la piazza delle idee”, un momento di discussione e dibattito nel quale i cittadini interessati potranno intervenire per fare proposte concrete per il governo della città, in base alle quali poi costruire in programma e individuare il candidato sindaco.

“Il nostro – ha detto Alberta Cambi, una delle proponenti dell’iniziativa – è un no a gruppi di potere ristretto e a chi ha avuto ruoli di responsabilità nella gestione della cosa pubblica in passato. E chi vorrà essere con noi dovrà accettare idee e concetti del documento alla base della nostra iniziativa”. Che è stata definita nel corso della presentazione “una aggregazione di persone plurali, che credono in un civismo attivo”.

Nel documento si parla di costruire un’alleanza nella legalità, basata sui principi della costituzione, di definire “un metodo trasparente e condiviso” per selezionare i rappresentanti della lista, di individuare il sindaco e la sua squadra, dopo la definizione del programma, “e sulla base di un percorso partecipativo”, di costituire un comitato dei garanti che sia sempre in contatto con i cittadini per vigilare sulla coerenza tra l’azione di governo e gli impegni programmatici”.

“Al centro della nostra iniziativa sono i cittadini e loro idee – ha sottolineato Andrea Pilotti -; il 24 marzo apriremo la piazza per indicare le soluzioni da proporre alla nuova amministrazione, perché appunto pensiamo che il cittadino deve essere protagonista. Insomma non si parlerà di candidato sindaco”.