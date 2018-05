NsB organizza il festival “Una Siena ecosostenibile”

Dal 22 maggio al 7 giugno si parla di sviluppo sostenibile

SIENA. Dal 22 maggio al 7 giugno si terrà il Festival dello Sviluppo Sostenibile. Questo potrebbe essere uno spunto di riflessione sia per i semplici cittadini che per le istituzioni. L’amministrazione comunale di Siena non è mai stata molto sensibile e attiva nel campo delle politiche ambientali, soprattutto nel dotarsi di strumenti di governo che permettano di raggiungere uno sviluppo sostenibile della città e un miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali. Siena, è una città che attrae non solo per le proprie risorse artistiche e culturali, ma anche per la sua ricchezza ambientale e paesaggistica. Il concetto di sostenibilità ambientale è un tema dunque che deve essere necessariamente trattato in sede di pianificazione per un ente locale. La Pubblica Amministrazione riveste un ruolo centrale nell’economia di un territorio poiché oltre a rappresentare il livello di governo più vicino al cittadino può esercitare un’influenza significativa sulla coscienza ambientale collettiva. È necessario, quindi, che l’amministrazione comunale faccia un salto di qualità per tutelare questa ricchezza ambientale. Prima di tutto, dovrebbe iniziare a dare l’esempio da un punto di vista procedurale amministrativo. Potrebbe essere importante, per esempio, certificarsi ISO (International Organization for Standardization) ed EMAS (Eco-Management and Audit Scheme). Lo Standard ISO 14001 e il Regolamento EMAS sono le due norme di riferimento per le organizzazioni sia pubbliche che private che intendono adottare un sistema di gestione ambientale. Le tematiche ambientali su cui è necessario insistere maggiormente sono quelle relative ai rifiuti, alla mobilità e all’energia.

● Nel settore dei rifiuti le buone pratiche da attuare riguardano il potenziamento dei sistemi di raccolta differenziata al fine di massimizzare il recupero di risorse ed energia e di ridurre la produzione di rifiuti.

● Nel settore della mobilità le azioni da realizzare devono essere finalizzate in particolare al miglioramento della qualità dell’aria mediante l’utilizzo di mezzi ecologici. La costruzione di un percorso di piste ciclabili e pedonabili potrebbe, inoltre, collegare la città con le proprie periferie.

● Infine nel settore dell’energia si potrebbe incentivare l’uso di avanzate tecnologie e metodologie per il risparmio energetico. Le iniziative possono riguardare anche la produzione di energia da fonte rinnovabile, l’efficientamento energetico dell’edilizia residenziale e più in generale l’elaborazione di strumenti metodologici per la riduzione delle emissioni di CO2 e dell’inquinamento atmosferico. Adottare e mettere in atto progetti che siano a supporto dell’eco-sostenibilità vuol dire fare una scelta civica di rispetto per l’ambiente. I progetti che intendiamo realizzare sono sì virtuosi, ma realizzabili. Sappiamo bene da dove poter attingere, in quanto a normative e finanziamenti, per dare concretezza e fare in modo che la città di Siena diventi esempio e capofila in materia di eco sostenibilità.