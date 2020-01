Notte di Capodanno di (quasi) ordinaria amministrazione per la Polizia

SIENA.

I festeggiamenti di fine anno hanno visto un forte impegno sul territorio provinciale delle forze di Polizia che hanno assicurato, sulla base di sperimentate pianificazioni aggiornate nelle recenti riunioni tenutesi in Questura con tutti gli enti coinvolti, i necessari servizi di ordine e sicurezza pubblica e di pronto intervento legati, come ogni anno, a simili importanti ricorrenze.

In un clima di serenità hanno avuto regolare svolgimento tutti gli eventi programmati nei principali comuni.

In particolare si è registrata grande partecipazione di pubblico per le numerose iniziative programmate nel Centro Storico del capoluogo, specie per gli spettacoli di Piazza del Campo.

Poche le richieste di intervento inoltrate al 113 .

Di rilievo solo alcuni interventi per incidenti stradali, ove si registrano dei feriti gravi, e le conseguenti problematiche per la viabilità.

Due gli episodi delittuosi, di una certa gravità, accaduti ed in entrambi i casi gli autori sono già stati assicurati alla giustizia.

Il primo, la cui dinamica è ancora in corso di accertamento, si è verificato in piazza del Campo dopo le 3, quindi al termine del deflusso del pubblico del concerto.

Due equipaggi della Questura intervenivano per segnalazione di una lite e di un “uomo a terra” nei pressi di un bar/ristorante. I primi accertamenti consentivano di stabilire che il ferito, un cittadino straniero privo di documenti, poco prima, aveva avuto un alterco con altri avventori, ed era caduto a terra, perdendo i sensi.

In conseguenza di ciò, si è reso necessario il ricovero presso il locale policlinico, ove è attualmente tenuto “in osservazione” al fine di monitorare il decorso del trauma, verosimilmente conseguenza della caduta.

Gli agenti acquisivano testimonianze utili e accompagnavano in questura tre soggetti coinvolti nella vicenda, tra cui l’autore della lite con lo straniero. Accertamenti in corso dalle Volanti e dalla Squadra Mobile d’intesa con la locale Procura della Repubblica, già notiziata.

Poco dopo, in questa Piazza Matteotti, si registrava un ulteriore evento che vedeva per protagonista un 31enne nigeriano, residente a Siena, in regola con le norme di ingresso e soggiorno sul territorio dello Stato e privo di precedenti di Polizia.

Lo straniero, in evidente stato di alterazione alcolica, aveva sferrato, per futili motivi, un pugno ad una ragazza, causandole la frattura del setto nasale, con una prognosi di trenta giorni. La violenza è scaturita nel corso di un alterco, nell’attesa di un taxi, per questioni sul diritto di precedenza.

Il cittadino nigeriano è stato rintracciato ed identificato nell’immediatezza dei fatti dal personale delle Volanti della Questura di Siena, accompagnato in Questura e denunciato in stato di libertà per lesioni gravi.

Dai pronto soccorso degli ospedali non si registrano feriti gravi da arma da fuoco o a causa di materie esplodenti ma solo tre feriti di lieve entità; tra di essi un minore.

Nel corso della notte le Volanti della Questura sono intervenute per alcuni episodi di euforia alcolica e per persone moleste, riportate prontamente alla calma dagli operatori e con il buon senso dei presenti.