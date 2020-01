Nominato l’esecutivo provinciale del PD

Valenti: "Una squadra unitaria, competente e rappresentativa in vista della sfida delle regionali"

SIENA. Si chiude la fase della gestione collegiale del Partito Democratico della Provincia di Siena, che il segretario Andrea Valenti aveva voluto per affrontare al meglio la sfida delle elezioni amministrative. Una fase nella quale era necessario che tutto l’Esecutivo Provinciale fosse concentrato sul supporto ai comuni al voto, un lavoro che ha dato frutti importanti, con la riconferma di quasi tutti i comuni già governati e l’importante riconquista di Colle di Val d’ Elsa.

“Dopo le elezioni amministrative – dichiara il segretario provinciale Andrea Valenti – si è aperta una fase convulsa nella politica nazionale e locale. Ad agosto la deflagrazione del governo gialloverde ad opera di Matteo Salvini, l’assurda richiesta dei pieni poteri, il senso di responsabilità del Partito Democratico che torna forza di governo. La scissione che abbiamo subito da parte di Italia Viva, che pur non avendo effetti dirompenti ha comunque modificato alcuni scenari anche in provincia di Siena, fino alla direzione regionale che, in modo unanime, ha indicato in Eugenio Giani il candidato alla presidenza della Regione Toscana”.

“Adesso – continua Valenti – si apre la fondamentale partita delle regionali, che deve vedere Siena e la sua provincia protagoniste in termini di programmazione, contributi, proposte elettorali. Serve quindi un Esecutivo nel pieno delle sue funzioni e con specifiche deleghe settoriali, al fine di essere di supporto alle Unioni Comunali, agli amministratori e, soprattutto, ai cittadini di questa provincia. Persone rappresentative dei territori e delle sensibilità politiche che sono patrimonio del nostro partito, competenti e appassionate che si mettono ancora di più al servizio di una comunità. Questo non vuol dire rinunciare ad un lavoro ed una elaborazione collegiale. Non lavoreremo a compartimenti stagni. Come sempre ogni decisione, presa di posizione ed iniziativa saranno frutto di una elaborazione condivisa e collettiva ”.

Compongono l’ esecutivo provinciale, oltre al segretario Andrea Valenti e al tesoriere Alberto Taccioli, Francesco Bisconti di Abbadia San Salvatore, con deleghe alle aree interne e all’ innovazione; Martina Borgogni di Castelnuovo Berardenga, con deleghe alle politiche del III settore, welfare e rapporti con altre forze politiche; Cristina Catani di Vivo d’Orcia con delega all’ innovazione della forma-partito e sostegno alla tesoreria; Daniele Cortonesi di Monteroni d’Arbia con delega alla comunicazione, alla mobilità e alle infrastrutture; Livia Gabbricci di Siena, con delega al coordinamento della segreteria e ai rapporti politico-istituzionali; Stefania Lio di Pienza, con delega alle politiche culturali e all’ istruzione; Lore Lorenzi di Poggibonsi, con delega alla sanità, alla sicurezza e alla legalità; Alessandro Masi di Siena, con delega ai servizi pubblici locali; Silvana Micheli di Torrita di Siena, con delega alle politiche ambientali ealle pari opportunità; Cristiano Ninci di Poggibonsi, con delega alle politiche economiche ed agricole; Stefano Paolucci di Sarteano, con delega all’ organizzazione; Alessio Pianigiani di Poggibonsi, con delega agli Enti Locali.

All’Esecutivo saranno permanentemente invitati Giulia Mazzarelli (coordinatrice Donne Democratiche provincia di Siena), Carlotta Lecami (segretaria provinciale Giovani Democratici) e Massimo Roncucci (segretario Unione Comunale di Siena).

“Una squadra di donne e uomini capaci e motivati, un giusto mix tra esperienza e preparazione, che sono certo farà un ottimo lavoro a sostegno di Eugenio Giani e dei candidati che rappresenteranno Siena nell’importante sfida per la Regione Toscana, e in tutte le numerose necessità che manifesta un Partito radicato e importante come è il Partito Democratico in provincia di Siena”