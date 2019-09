Noi Siena ha dato vita allo Sportello Pedagogico

L’obiettivo è quello di attivare un processo partecipato con la scuola per sostenere, recuperare, accrescere e rafforzare le competenze genitoriali

SIENA. Associazione Noi Siena presieduta da David Chiti in sinergia con ANPE (Associazione Nazionale pedagogisti) nella persona della Dott.ssa Eleonora Piazza e le risorse professionali afferenti al Direttivo Toscana-Umbria ANPE, promuovono il progetto: “ Verso una genitorialità competente – Sportello pedagogico ed attività seminariali”.

Tale iniziativa nasce dal desiderio di riuscire a mettere in atto un percorso di crescita condiviso a livello territoriale nel contesto senese e nella sua provincia, integrando le risorse della città con la finalità ultima di sensibilizzare e sviluppare una consapevolezza pedagogica a misura di bambino.

Lo Sportello Pedagogico rappresenta una opportunità per le famiglie e gli insegnanti per facilitare la condivisione del percorso educativo e formativo, la partecipazione alla vita scolastica. Rappresenta uno spazio di ascolto e di consulenza destinato ai genitori, agli insegnanti ed agli alunni per promuovere un percorso educativo e di crescita personale, attingendo alle risorse e alle responsabilità educative di ciascuno.

L’obiettivo dello Sportello Pedagogico è quello di attivare un processo partecipato con la scuola per sostenere, recuperare, accrescere e rafforzare le competenze genitoriali e fornire a quest’ultimi gli strumenti di aiuto per la realizzazione del progetto educativo dei figli.

Durante gli incontri verranno analizzati i bisogni ed i problemi al fine di socializzare il proprio essere genitori e figli confrontandosi e condividendo ansie, paure, aspettative ecc. e, dall’altro quello di poter andare verso una sempre maggiore consapevolezza di una genitorialità competente e favorire la relazione e comunicazione familiare.

E’ un servizio educativo a disposizione della cittadinanza. Si pone l’accento sulla prevenzione di problemi per individuare insieme le strategie, i metodi e le azioni operative.

L’attività di consulenza pedagogica, personalizzata sulla base delle esigenze manifestate dalle famiglia, è rivolta ai bambini ed adolescenti, alla coppia genitoriale, al singolo genitore e/o alla coppia genitore-bambino/genitore-adolescente, ecc.

La cittadinanza a livello gratuito potrà’ usufruire di un punto di ascolto per condividere le difficoltà, i loro bisogni con l’esperto per interpretare correttamente la propria funzione genitoriale e di figlio/a.

Nel corso dell’anno scolastico 2019-2020 presso le scuole aderenti, con cadenza quindicinale, per un totale di 2 incontri da 3 ore cad. gli interessati (insegnanti, studenti e relative famiglie) potranno usufruire di attività concepite come: sportello pedagogico di sostegno alla genitorialità competente e seminari pedagogici.

Con il progetto “lo sportello pedagogico di sostegno alla genitorialità competente: di un sistema pedagogico di rete educativa e formativa territoriale”, siamo stati invitati alla Fiera Didacta , fiera della innovazione scolastica inserita dal Miur fra gli eventi previsti dal piano pluriennale di formazione docenti, l’11 Ottobre prossimo a Firenze presso la Fortezza da Basso.

Seguiranno comunicazioni specifiche sulla programmazione nei singoli plessi scolastici da parte dell’Ufficio Scolastico.