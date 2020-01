Nisini (Lega): “Solidarietà ad Elena Casi per gli insulti ricevuti”

SIENA. “Apprendo con enorme indignazione le frasi rivolte alla portavoce del sindaco, Elena Casi – afferma la senatrice Tiziana Nisini, commissario provinciale Lega Siena -. Reputo che la libertà di pensiero non debba mai e poi mai arrivare a livelli così bassi quali quelli di attaccare una persona per una sua disabilità… e mi dispiace affermare che probabilmente l’unica persona che dovrebbe sentirsi sbagliata è colei che muove queste stesse accuse – continua la senatrice -. Ad Elena giunga la mia solidarietà ed anche i miei complimenti per come ha reagito agli insulti, dimostrando ancora una volta come le persone migliori sono quelle che riescono a sorridere anche di fronte alle difficoltà della vita. Mi auguro che chi ha espresso certe affermazioni si scusi pubblicamente e che rifletta su quanto è inutile fare i perbenisti sventolando bandiere e ideali di sinistra, se poi si è tutto tranne che tolleranti”.