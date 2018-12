Niente loghi pubblicitari sul Palazzo pubblico

SIENA. Di seguito la nota in merito alla proiezione di loghi pubblicitari sulla facciata di Palazzo pubblico.

“In merito alla polemica sui social di eventuali loghi su Palazzo Pubblico il countdown ed i loghi degli sponsor verranno proiettati come stabilito su uno schermo al lato del palco. Schermo che per non rischiare che venisse rovinato da umidità e per lasciare la visuale libera di Palazzo Pubblico è stato montato solo all’ultimo momento. Quello che girava ieri sui social era una prova fatta del proiettore dal tecnico”.