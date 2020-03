Nidi e scuole d’infanzia vicini ai bambini nonostante Covid-19

SIENA. ” “Con storie e giochi con le ali” – informa l’assessore all’istruzione Paolo Benini – i docenti dei nidi e delle scuole dell’infanzia comunali restano vicini ai bambini, dei plessi scolastici chiusi a causa dell’emergenza Coronavirus, con l’invio quotidiano di brevi video, letture e attività laboratoriali da realizzare in famiglia, e proposte ludico-didattiche”.

Una metodologia pedagogica in grado di far continuare il percorso formativo a tutti i piccoli e, al contempo, far sentire la vicinanza di tutto il personale alle famiglie, in modo da “proseguire – come evidenzia Benini – anche a distanza, la tessitura di quell’importante interscambio di relazioni affettive e opportunità di apprendimento che caratterizzano, grazie alle professionalità presenti nel nostro servizio, le comunità educative comunali”.