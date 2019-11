Nencini: “Clima di odio preoccupante, non abbassare la guardia”

Il senatore e presidente del Psi commenta così la maxi operazione della Digos e della Dda di Firenze che ha smantellato una organizzazione di estrema destra

SIENA. “Il clima di odio che si è diffuso dagli ambienti di estrema destra nel nostro Paese è preoccupante. Le notizie che provengono dalla provincia di Siena, con tutti i particolari agghiaccianti emersi nelle ultime ore grazie all’ottimo lavoro della Polizia di Stato, sono gravissime”. Così in una nota il senatore e presidente del Psi, Riccardo Nencini, sulla maxi operazione della Digos e della Dda di Firenze nei confronti di dodici soggetti appartenenti agli ambienti dell’estremismo di destra, indagati per detenzione abusiva di armi correlata alla costituzione di un’associazione eversiva, nella provincia di Siena. “Non bisogna abbassare la guardia”- ha aggiunto Nencini. “Le minacce alla sicurezza dei cittadini sono serie e non vanno sottovalutate. La libertà e la democrazia sono valori che non sono soggetti a deroghe e violazioni. Bisogna difenderli ad ogni costo”- ha concluso.