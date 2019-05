Nella Contrada della Chiocciola applausi per InCanto

Tutto esaurito per l’appuntamento musicale che ha visto protagonisti Samuele Simoncini (tenore), Andrea Borghini (baritono) e Guglielmo Pianigiani (pianoforte)

SIENA. Applausi ed emozioni nella Contrada della Chiocciola per InCanto, il concerto lirico a fine benefico, realizzato con il patrocinio del Comune di Siena, che ha visto protagonisti il tenore Samuele Simoncini e il baritono Andrea Borghini, accompagnati al pianoforte dal maestro Guglielmo Pianigiani.

Il pubblico ha accolto con numerose standing ovation il programma che i tre artisti hanno eseguito con assoluta maestria regalando arie di Giacomo Puccini, Giuseppe Verdi, Umberto Giordano e Ruggero Leoncavallo.

Le voci generose di Samuele Simoncini e Andrea Borghini accompagnate dal pianoforte di Guglielmo Pianigiani, hanno conquistato il pubblico che ha affollato la Cripta, sede museale della contrada.

Dopo i saluti del Priore Maurizio Tuliani e dell’assessore alla sanità Francesca Appolloni, la parola è passata al professor Michele Maio direttore della Fondazione NIBIT Onlus – Network Italiano per la Bioterapia dei Tumori di Siena a cui vanno i fondi raccolti con donazioni volontarie durante la serata.

Un’iniziativa sposata dal coordinamento delle “commissioni per la solidarietà” nate nelle varie contrade di Siena e dedicata alla memora della cara Paola Bianciardi ricordata dalle amorevoli parole del padre Renzo, che si è impegnato in prima persona per il buon successo della serata.

Poi è stata la grande musica a parlare. Applausi, applausi e ancora appalusi per gli artisti che hanno donato la loro arte a una causa tanto importante.