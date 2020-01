Ncc, Siena: “Autisti abusivi parcheggiati davanti alla sede dei vigili”

Immortalati i veicoli di un noto resort di Montalcino, privi di licenza e autorizzazione per il trasporto di passeggeri, parcheggiati davanti alla sede della Polizia Municipale di Siena

SIENA. “Ci sarebbe da ridere, se la questione non fosse tanto grave: sabato scorso alcuni colleghi Ncc hanno immortalato i veicoli di un noto e blasonato resort di Montalcino, privi di licenza e autorizzazione per il trasporto di passeggeri, parcheggiati davanti alla sede della Polizia Municipale di Siena per far salire a bordo i clienti. Oltre al danno, la beffa: non solo perché il resort in questione è già stato al centro di nostre denunce in passato, ma soprattutto perché proprio i vigili dovrebbero controllare che chi svolge questo servizio sia in possesso delle necessarie autorizzazioni e licenze”.

Così Giorgio Dell’Artino, presidente di Azione Ncc su un episodio emerso sabato scorso.

“Chiediamo il rispetto delle leggi e delle regole da parte di tutti: chi non ha la licenza di Ncc come previsto dalle norme non può svolgere il servizio turistico di trasporto passeggeri. E chi deve controllare, cioè la Polizia Municipale, deve farlo”.