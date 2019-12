Natale alle Scotte: arrivano i doni di Pam Panorama per i piccoli pazienti

SIENA.. Sono stati i rappresentanti dei supermercati Pam Panorama ad aprire gli eventi del Natale alle Scotte per portare, come ogni anno, un po’ di allegria ai piccoli pazienti ricoverati nel Dipartimento della Donna e dei Bambini.

Il direttore generale Valtere Giovannini, i direttori delle unità operative, i professionisti e le coordinatrici infermieristiche del Dipartimento della Donna e dei Bambini, diretto dal professor Mario Messina, hanno accolto i rappresentanti di Pam, che hanno portato doni e sorrisi nei corridoi e nelle stanze del policlinico Santa Maria alle Scotte. «Ringraziamo Pam Panorama – dichiara Giovannini – che come ogni anno con questo gesto dimostra una grande vicinanza al nostro ospedale e soprattutto ai piccoli pazienti che sono ricoverati in questo periodo dell’anno. Si tratta della prima iniziativa di una serie di appuntamenti, che nei mesi di dicembre e gennaio riesce sempre a portare un sorriso e un momento di spensieratezza ai bambini e alle loro famiglie».

A rappresentare Pam Panorama i direttori di filiale Sandro D’Alessandro e Fabrizio Becherini. «Siamo veramente felici di poter consegnare i nostri regali e contribuire a rendere più gioiose le festività di questi giovani e giovanissimi pazienti» – afferma Dominga Fragassi, responsabile corporate marketing Pam Panorama – «Alcuni arrivano da fuori Siena, accompagnati dai loro genitori per affrontare le cure al policlinico delle Scotte. Un modo per stare vicino anche alle loro famiglie in un momento importante come il Natale. Vedere il loro volto illuminarsi ci fa capire quanto sia importante proseguire con questo progetto solidale, vicino ai territori nei quali operiamo e alle persone grandi e piccole. Ringraziamo tutto il personale dell’ospedale che si prende cura ogni giorno di queste bambine e bambini».