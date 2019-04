Nasce Orto Mangione: la presentazione al Santa Chiara Lab

Il 5 aprile alle 18 in via Valdimontone la città saluta il primo orto a gestione collettiva alle porte di Siena

SIENA. Venerdì 5 Aprile alle 18 al Santa Chiara Lab (Via Valdimontone, 1) MondoMangione, cooperativa di prodotti biologici ed equo solidali, presenta Ortomangione, un orto collettivo alle porte di Siena per l’auto-produzione di cibo.

Ortomangione è la prima CSA (comunità che supporta l’agricoltura) di Siena in cui tutti i co produttori diventano parte attiva di un gruppo, condividendone le risorse, il raccolto, le attività, le scelte e i benefici.

La proposta di un progetto di autoproduzione collettiva per MondoMangione nasce a partire dalle competenze del gruppo promotore, da modelli di agricoltura “di comunità” consolidati, dalla capacità di generare partecipazione della cooperativa, dalle potenzialità di un terreno ideale per gli ortaggi a due passi da Siena.

Ogni co-produttore può partecipare all’orto in qualsiasi forma: chi vuole dare una mano nel campo può farlo; chiunque voglia proporre attività formative nel campo può farlo; chiunque voglia attivamente partecipare al progetto può farlo con idee e riflessioni.

Durante l’incontro di venerdì verrà presentato il progetto e verranno raccolte le adesioni.

Tutte le informazioni sul progetto su www.mondomangione.it