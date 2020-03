Nasce il servizio di consegna a domicilio. La lista nel sito del Comune

Gli esercizi interessati devono comunicare la categoria commerciale via e-mail

SIENA. Per combattere il Covid-19 e semplificare la vita ai cittadini a casa, l’Amministrazione, sulla scia di altri comuni, ha scelto di creare una pagina ad hoc, all’interno del sito istituzionale del Comune, che raccolga in un elenco, tutti gli esercizi commerciali e artigianali che garantiscono la consegna a domicilio, sia di alimenti come la spesa sia di cibi già pronti ma anche di farmacie e altre attività, rispettando le necessarie norme di sicurezza.

“Un servizio – ha sottolineato l’assessore al commercio Alberto Tirelli – che vuole aiutare e semplificare la vita di tutti i senesi incentivandoli così a restare nelle proprie abitazioni rispettando quanto ribadito più volte dalle autorità e dagli esperti. Uno spazio virtuale, nel quale collegare domanda e offerta sostenendo, al tempo stesso, anche l’economia della nostra città. Oggi, il delivery infatti può e deve essere la risposta corretta a questa complessa situazione che stiamo affrontando”.

Per tutti gli esercizi interessati all’inserimento nell’apposita lista è chiesto di inviare una email a: consegneadomicilio@comune.siena.it nella quale oltre a comunicare il nome dell’attività e la categoria merceologica proposta devono inserire anche i propri contatti così da poter essere raggiunti direttamente dai singoli clienti.

Importante ricordare che l’invio di tutte le informazioni richieste alle attività, che prestano servizio di consegna a domicilio, non ha una scadenza e che la pagina web sarà tenuta aggiornata costantemente.