Nasce a Siena il Comitato a difesa delle scuole comunali

Appuntamento lunedi 10 giugno alle 17.30 in Piazza della Posta

SIENA. Nasce a Siena Il Comitato “SI… amo le Scuole Comunali”, da un gruppo di genitori e cittadini di Siena, preoccupati in seguito alla decisione dell’amministrazione di fare richiesta di statalizzazione delle scuole dell’infanzia e dell’appalto di un asilo nido e l’assicurazione del prefetto di avvenuta consegna della richiesta al Miur.

“Come Comitato intendiamo quindi, sensibilizzare l’opinione pubblica ma soprattutto il governo cittadino, affinché si continui a garantire ai bambini di questa città un servizio scolastico eccellente e pluralista, che sia vanto per Siena e per i suoi cittadini.

Il nostro Comitato sta organizzando un evento che sarà un’occasione di confronto e dibattito sul mondo dell’infanzia e della scuola. Siete tutti invitati Lunedi 10 giugno alle 17.30 in Piazza della Posta dove ci ritroveremo per poi incamminarci tutti insieme verso “L’Area Verde Camollia 85”.

Per informazioni e per aderire al Comitato, i nostri contatti sono

www.siamolescuolecomunali.it

info@siamolescuolecomunali.it

https://www.facebook.com/siamolescuolecomunali/