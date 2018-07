Mps: prima udienza a Milano. Piccoli azionisti e associazioni all’attacco

Fmps e banca non si sono costituite parte civile

MILANO. Iniziato oggi (17 luglio) il processo che vede coinvolti gli ex vertici di Mps Alessandro Profumo e Fabrizio Viola, assieme alla banca e a Paolo Salvadori, ex presidente del collegio sindacale L’imputazione è aggiotaggio e falso in bilancio per il caso dei derivati Alexandria e Santorini.

Profumo e Viola sono stati prosciolti dall’accusa di ostacolo alla vigilanza. Come si ricorderà, né la Fondazione né la banca si sono costituite parte civile nel processo (nel quale Mps è anche imputata), così come Consob.

In udienza sono state presentate le richieste di costituzione di parte civile e alcune eccezioni preliminari, su cui i giudici decideranno nella prossima udienza del 16 ottobre.

L’avvocato difensore di Paolo Salvadori chiederà di trasferire il procedimento a carico del suo assistito da Milano a Siena, per competenza territoriale.

Sono state oltre tremila le richieste di costituzione dei piccoli azionisti di Mps e hanno chiesto di partecipare al procedimento anche numerose associazioni di consumatori, come l’Unione Nazionale Consumatori e Adusbef.