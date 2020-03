Mps: il cda revoca l’assemblea ordinaria del 6 aprile

SIENA. Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. comunica che il Consiglio di Amministrazione, riunitosi d’urgenza in data odierna, a fronte dell’inasprirsi dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 culminata nel Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, emesso in data 11 marzo 2020, ha deliberato di revocare la convocazione dell’Assemblea ordinaria per il giorno 6 aprile 2020, in unica convocazione.

L’Assemblea sarà riconvocata, nel rispetto dei termini e con le modalità di legge. Le Relazioni per gli Azionisti sino a questo momento depositate sul sito della Banca sono da intendersi valide anche per la prossima Assemblea. Una volta convocata la nuova assise, per i soci che avessero già proceduto al deposito, dovranno essere ripresentate le liste dei candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, così come potranno essere presentate liste dagli altri soci in possesso dei requisiti necessari ai sensi dei termini e delle condizioni di legge e di Statuto.

Saranno nel frattempo pubblicati, nei termini e con le modalità di legge, il progetto di Bilancio ed il Bilancio Consolidato corredati dalle relative relazioni, nonché la Dichiarazione Non Finanziaria e la Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari.