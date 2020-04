Mps convoca l’assemblea ordinaria per il 18 maggio

SIENA. Facendo seguito al comunicato dello scorso 12 marzo, con cui Banca Monte dei

Paschi di Siena S.p.A. (di seguito “BMPS” o la “Banca”) ha informato il mercato in merito alla revoca

della convocazione dell’Assemblea Ordinaria per il giorno 6 aprile 2020, BMPS comunica che il

Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna, tenuto conto dell’emanazione delle misure

contenute nel D.L. 17 marzo 2020 n. 18 (di seguito il “Decreto”), recante misure connesse

all’emergenza epidemiologica da COVID-19, ha deliberato di convocare l’Assemblea Ordinaria, in

Siena, Piazza Salimbeni n. 3, per il giorno 18 maggio 2020 alle ore 9:30, in unica convocazione.

In considerazione della suddetta emergenza e in conformità alle disposizioni contenute nell’articolo

106 del Decreto, l’intervento in Assemblea e l’esercizio del diritto di voto potranno svolgersi

esclusivamente tramite conferimento, da parte dei soggetti cui spetta il diritto di voto, di apposita

delega al Rappresentante Designato ai sensi dell’articolo 135-undecies del D. Lgs. n. 58/98 (“TUF”).

Non sarà pertanto consentita la partecipazione, fisica o mediante sistemi di audioconferenza, degli

Azionisti ai lavori assembleari. I componenti degli Organi di Amministrazione e di Controllo della

Banca, il Rappresentante Designato, il Notaio incaricato, nonché – ai sensi di legge, dello statuto e

del regolamento assembleare – dirigenti, dipendenti della Banca e di società del Gruppo

Montepaschi, rappresentanti della Società di Revisione e gli altri soggetti la cui presenza

all’Assemblea sia ritenuta utile dal Presidente in relazione agli argomenti da trattare ed al regolare

svolgimento dell’assise, potranno partecipare all’Assemblea mediante mezzi di audioconferenza che

garantiscano, tra l’altro, l’identificazione dei partecipanti e la possibilità di scambiare documenti in

tempo reale. Gli Azionisti potranno partecipare esclusivamente tramite il Rappresentante

Designato.

Restano fermi gli argomenti all’ordine del giorno indicati nell’avviso di convocazione in precedenza

pubblicato e revocato in data 12 marzo 2020 che, per comodità, vengono di seguito riportati:

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, corredato dalle Relazioni del Consiglio di

Amministrazione, della Società di Revisione e del Collegio Sindacale. Presentazione del bilancio

consolidato al 31 dicembre 2019; deliberazioni inerenti e conseguenti.

2. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti ai sensi dell’art.

123-ter del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (“Testo Unico della Finanza” o “TUF”);

deliberazioni inerenti e conseguenti.

3. Proposta ai sensi del combinato disposto dell’art. 114-bis e dell’art. 125-ter del Testo Unico della

Finanza, per l’approvazione del piano di “performance shares” per il pagamento di “Severance”

a favore di personale del Gruppo Montepaschi; deliberazioni inerenti e conseguenti.

4. Autorizzazione al compimento di atti di disposizione su azioni proprie ex articolo 2357-ter del

Codice Civile; deliberazioni inerenti e conseguenti.

5. Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2020-

2021-2022.

6. Determinazione del numero dei Vice Presidenti per gli esercizi 2020-2021-2022.

7. Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2020-2021-2022.

8. Scelta, tra i membri del Consiglio di Amministrazione, del Presidente e dei Vice Presidenti nel

numero determinato dall’Assemblea.

9. Determinazione dei compensi ai membri del Consiglio di Amministrazione.

10. Determinazione del compenso del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

11. Nomina del Presidente e degli altri membri del Collegio Sindacale per gli esercizi 2020-2021-

2022.

12. Determinazione dei compensi ai membri effettivi del Collegio Sindacale.

Il nuovo avviso di convocazione dell’Assemblea sarà pubblicato nel rispetto dei termini e secondo le

modalità di legge.

Le Relazioni per gli Azionisti inerenti tutti gli argomenti all’ordine del giorno, già depositate a seguito

della precedente convocazione, sono oggetto di nuovo formale deposito e messe a disposizione,

unitamente all’avviso di convocazione, sul sito internet www.gruppomps.it (nella sezione Corporate

Governance – Assemblee Azionisti e CdA). Si segnala peraltro che le stesse sono invariate nei

contenuti rispetto alle precedenti (salvo aggiornamento della data dell’Assemblea).