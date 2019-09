Mozione di Per Siena su asili e materne

SIENA. Per Siena ha presentato una mozione su asili nido e scuole materne

“I consiglieri del Gruppo Per Siena Vanni Griccioli, Massimo Mazzini, Pierluigi Piccini presentano la seguente mozione

PREMESSO CHE

l’Amministrazione comune di Siena ha dimostrato una costante incertezza sulle scelte che possano determinare il futuro della gestione degli asili nido e delle scuole materne, legata a una possibile esternalizzazione dei servizi all’infanzia;

– visto che dalle dichiarazioni dell’assessore competente non si riesce a comprendere quali siano le vere intenzioni della maggioranza a tale proposito;

– visto inoltre che nell’ultima discussione in Consiglio Comunale l’unico aspetto rilevante sulla gestione degli asili nido e delle scuole materne sembrava essere quello economico, a discapito dei valori pedagogici e sociali che si possono comunicare nella formazione dei più piccoli cittadini senesi;

IMPEGNA L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE A:

– considerare la mensa un servizio che è parte integrante della didattica, e quindi a recuperare la gestione diretta della stessa con personale dipendente del Comune di Siena,

– ad abbandonare l’ipotesi di statalizzazione delle scuole materne, superando l’attuale situazione di incertezza, per non creare discontinuità nei rapporti con i più piccoli e per garantire modi, tempi e professionalità che solo una gestione comunale diretta può offrire”.