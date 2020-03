Misure di prevenzione per Covid-19: chiude il Circolo Tennis

"Si tratta di una decisione difficile e dolorosa ma necessaria per la tutela della salute e per opportuno senso civico"

SIENA. Preso atto delle ultime disposizioni in materia di prevenzione diffusione nCov-19, dall’ultimo DPCM alla disposizione ricevuta dalla Polizia Municipale deputata ai controlli sul territorio, si informa che da oggi 10 Marzo il Circolo Tennis Siena sarà chiuso.

Si comunicherà appena possibile la ripresa delle nostre attività tramite i canali istituzionali (mailing list, sito web, pagina facebook).

Si tratta di una decisione difficile e dolorosa ma necessaria per la tutela della salute e per opportuno senso civico.

Con la speranza che possa essere presto superata la difficile fase che stiamo vivendo, si saluta cordialmente