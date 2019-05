Mille Miglia 2019: spettacolo a Siena

Spesa per le casse dell'Amministrazione che si aggira nell'ordine di poche migliaia di euro a fronte dell'incasso di circa 10 mila euro.

SIENA. Grande successo per la tappa senese in Piazza del Campo dell’edizione 2019 della Mille Miglia. La Piazza del Campo ha abbracciato le auto in gara riservando loro un tappeto verde, gioia per gli occhi e gli obiettivi di centinaia e centinaia di appassionati che sono accorsi per ammirare le auto d’epoca.