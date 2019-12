Mille doni dai Gruppi piccoli della Contrade per la Pediatria

SIENA. Pastelli, pennarelli, matite, tavole e fogli da disegno per abbellire e colorare le grigie giornate in ospedale dei piccoli pazienti del policlinico Santa Maria alle Scotte. È questo il bel gesto di generosità realizzato, per le festività 2019, da parte del Coordinamento dei Gruppi Piccoli delle Contrade di Siena. In occasione della realizzazione dell’albero di Natale nell’Entrone di Palazzo Pubblico, i giovani contradaioli senesi si sono resi protagonisti di una raccolta regali, destinati poi alla UOC Chirurgia pediatrica diretta dal professor Mario Messina, direttore del Dipartimento della Donna e dei Bambini dell’Aou Senese, e alla UOC Pediatria diretta dal professor Salvatore Grosso. Circa 1000 i regali che il Coordinamento dei Gruppi Piccoli delle Contrade di Siena ha consegnato all’Azienda ospedaliero-universitaria Senese, alla presenza dalla coordinatrice Monica Barbafiera (Contrada della Pantera) e dagli altri rappresentanti dei Gruppi Piccoli delle Contrade.