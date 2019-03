Micheli (PD): “Sms: molto bene la Fondazione di partecipazione”

"E' un’ottima notizia per Siena e per il futuro dell'antico spedale"

SIENA. “Il ritorno alla eventuale costituzione di una Fondazione di partecipazione per il Santa Maria della Scala – citata ufficialmente in una delibera della Giunta comunale – è un’ottima notizia per Siena e per il futuro dell’antico Spedale – apre così il suo intervento Luca Micheli, consigliere comunale Pd di Siena, che ha depositato un’interrogazione al Sindaco sul tema.