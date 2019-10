Micheli e Masi presentano un’interrogazione sulla Coroncna

SIENA. Il ripetersi con preoccupante frequenza di incidenti, anche dalla tragiche conseguenze lungo la Strada Cassia Sud in località Coroncina, imporrebbe al Comune di Siena interventi urgenti di messa in sicurezza della viabilità della zona, volti perlomeno a moderare la velocità e i flussi di traffico.

Così Luca Micheli e Alessandro Masi, consiglieri comunali a Siena per il PD, motivano la loro interrogazione con la quale tornano a chiedere, a distanza di quasi un anno dalla precedente , se l’amministrazione abbia terminato le procedure per dare inizio agli interventi in zona, già deliberati dal maggio 2018 e riconosciuti come necessari, almeno dalle dichiarazioni rese, anche dalla nuova amministrazione comunale.

“Si tratta di interventi più volte annunciati – commentano Micheli e Masi – quali: la realizzazione del parcheggio scambiatore presso il circolo Arci, gli attraversamenti pedonali rialzati, il miglioramento dell’illuminazione dei percorsi pedonali e della strada, nonché la realizzazione di marciapiedi”.

“A nostro avviso – aggiungono Micheli e Masi – assume urgenza anche la definitiva valutazione per la predisposizione del semaforo per gestire in sicurezza l’incrocio a raso tra la Strada della Tressa e la Strada Cassia nel tratto interno al centro abitato”.

“Il Sindaco e la Giunta – concludono Micheli e Masi – visto anche il ripetersi di incidenti – devono rendere noto al Consiglio Comunale in quali tempi intendono realizzare queste opere rimaste lettera morta per migliorare la sicurezza del quartiere de La Coroncina”.