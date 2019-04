Mens Sana e Pam: doni ai piccoli del Materno-infantile

SIENA. Una piacevole sorpresa di Pasqua per i piccoli pazienti del Dipartimento Materno Infantile dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese. È quella dei doni realizzati dagli atleti della Polisportiva Mens Sana e da Pam Panorama: 100 confezioni con packaging a forma di uovo di Pasqua con astucci, set scrittura e quaderni, tutte consegnate ai piccoli pazienti del policlinico Santa Maria alle Scotte insieme ad un maxi uovo di cioccolato fondente da 10 chili.

«Ringraziamo di cuore Pam Panorama e Polisportiva Mens Sana – afferma Valtere Giovannini – che in ogni festività, sia a Natale che a Pasqua, hanno sempre un dolce pensiero e attenzione verso i nostri piccoli pazienti». A rappresentare Pam Panorama, il direttore del centro di Siena, Fabrizio Becherini; per la Polisportiva Mens Sana gli atleti, i dirigenti e gli allenatori di varie discipline quali ginnastica artistica, karate, pattinaggio artistico, pattinaggio corsa e volley. Per l’Azienda ospedaliero-universitaria Senese, presenti all’iniziativa il direttore generale, Valtere Giovannini, e gli altri professionisti del Dipartimento Materno Infantile.

«È sempre un’emozione indescrivibile vedere la felicità negli occhi dei bambini ricoverati – ha dichiarato Fulvio Faletra, direttore Customer Engagement di Pam Panorama -. Ringrazio sentitamente l’Azienda ospedaliero-universitaria Senese che ci ha accolto e dato la possibilità di poter portare un sorriso ai piccoli pazienti in un momento di grande difficoltà per loro e per le loro famiglie. Questa iniziativa ci rende molto orgogliosi, soprattutto il sapere di aver regalato un attimo di magia a tanti di questi giovani».