MDC e Università insieme per parlare di Sovraindebitamento

Una giornata di studio e riflessioni quella che si terrà al Dipartimento degli Studi Aziendali e Giuridici della Facoltà di Economia presso l’Aula Franco Romani

SIENA. Sono tanti gli italiani che per far fronte alle spese di ogni giorno ricorrono sempre più a forme di finanziamento che, usate inconsapevolmente, possono generare situazioni di sovraindebitamento.

La L.n.3 del 2012 consente alle famiglie ed alle piccole imprese di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento e di ripartire, liberati dal peso dei debiti. È in particolare il decreto 179 del ‘12 a dare una grande possibilità al consumatore in stato di sovraindebitamento che può depositare la proposta di un piano per la ristrutturazione dei debiti presso il Tribunale del luogo ove ha la residenza. Una volta che il giudice avrà verificato la fattibilità del piano e la rispondenza con i requisiti richiesti dalla legge omologherà il piano che sarà obbligatorio per tutti i creditori.

Il Movimento Difesa del Cittadino (MDC) che da anni è impegnato su questo tema tanto importante e attuale per i consumatori anche a Siena, grazie alla disponibilità e sensibilità nonché l’incoraggiamento ricevuti dai Professori Angelo Barba e Massimo D’Auria del Dipartimento degli Studi Aziendali e Giuridici, ha potuto realizzare in collaborazione con l’Università degli Studi di Siena il Convegno: Sovraindebitamento del Consumatore: Soluzioni, Esperienze, Prospettive, che si terrà venerdì 18 maggio ore 14.30-18.30 presso l’Aula Franco Romani, Piazza San Francesco 7 -Siena. Interveranno: l’Avv. Francesco Luongo Presidente nazionale del Movimento Difesa del Cittadino sul tema “Outlook sul Sovraindebitamento di Famiglie ed Imprese in Italia“; Il Prof. Ciro Corvese, Università degli Studi di Siena che parlerà del “Il Ruolo del I ceto creditorio nel Procedimento di Composizione delle Crisi di Sovraindebitamento” e il Prof. Massimo D’Auria, Università degli Studi di Siena tratterà l’argomento del “Il Giudizio di Meritevolezza nella Legge su Sovraindebitamento”. Nella seconda sessione il Dott. Matteo Arata Presidente di Piano Debiti rappresenterà le “Applicazioni concrete della Legge 3 2012: aspetti operativi e interpretativi” ed infine i Dott.ri Stefano D’Ambrosio e Gabrilele Cortigiani Financial Coach e creatori del programma “Prendo Controllo” racconteranno de “Il nuovo modello per investire in autonomia”. La giornata sarà moderata dalla Dott.ssa Elena Franci Presidente di MDC sede Siena.

Il sovraindebitamento è un problema molto serio, la cui entità è ancora poco conosciuta, Il Movimento Difesa del cittadino ha creato una rete di sportelli in tutta Italia, con lo scopo di fornire informazioni e assistenza ai cittadini per uscire da situazioni di indebitamento difficili e già ottenuto sentenze che hanno permesso ai cittadini di liberarsi di oltre la metà dei loro debiti attraverso l’omologazione del “piano del consumatore”. Il Convegno di venerdì, grazie al prezioso contributo del Dipartimento degli Studi Aziendali e Giuridici dell’Università di Siena, e della professionalità dei relatori, sarà un appuntamento da non perdere per fare il punto su un fenomeno ad alto impatto sociale che coinvolge migliaia di famiglie, piccoli e medi imprenditori, messi a dura prova da anni di crisi economica sia al Nord che al Sud. A fronte dell’ultima mappa del credito pubblicata da Crif, dal 2012 il nostro Paese si è dotato di una legge 3/2012, che ha introdotto nel nostro ordinamento la procedura di esdebitazione. Questa permette di trovare soluzioni sostenibili a chi si trova in situazioni di difficoltà ad onorare i propri debiti. Il Convegno fornirà un contributo importante sugli strumenti e sulle modalità di applicazione di una legge ancora poco conosciuta.

Il Convegno è stato accreditato dall’Ordine degli Avvocati di Siena, con delibera 03.05 u.s., per cui la partecipazione attribuirà n.2 crediti formativi per la professione forense. È stato altresì richiesto l’accreditamento ai fine della FPC al consiglio nazionale dei dottori commercialista ed esperti contabili (https://www.unisi.it/unisilife/eventi/convegno-il-sovraindebitamento-del-consumatore).