Mcs: “Soddisfatti delle decisioni del Consiglio comunale su Mps”

SIENA. Dalla segreteria organizzativa del Movimento Civico Senese riceviamo e pubblichiamo.

“Apprendiamo con soddisfazione che il Consiglio comunale di Siena ha approvato nella seduta del 21 novembre all’unanimità una mozione su interventi e tutele a favore della Banca MPS’. Così apre una nota del Movimento Civico Senese che agli inizi di novembre era intervenuto pubblicamente evidenziando forti preoccupazioni sull’assenza di qualsivoglia intervento e discussione circa i criteri che, salvo rinvii, dovranno essere varati entro fine anno per la dismissione del capitale pubblico della Banca.

“Abbiamo apprezzato – prosegue la nota -che l’invito rivolto a tutte le forze politiche presenti in Comune di intervenire con gli strumenti che il regolamento del Consiglio comunale mette a disposizione, sia stato colto dal Consigliere Staderini attraverso la presentazione di una mozione che ha dato il via ad una partecipata discussione consiliare ed a integrazioni e modifiche tali da consentire il voto unanime del Consiglio comunale. Adesso è necessario che gli indirizzi dati attraverso la richiesta di intervento del Sindaco, della Regione Toscana e della Fondazione MPS affinché il passaggio della partecipazione pubblica ai privati salvaguardi i posti di lavoro ed il rapporto della Banca con il nostro territorio, non restino in un cassetto e che con la stessa tempestività con cui il nostro appello e quello di altre associazioni civiche è stato colto, la cittadinanza venga quanto prima informata dell’esito delle iniziative poste in essere”.