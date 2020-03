MCS: “Disinfettanti a prezzo simbolico in farmacia”

La proposta del Movimento Civico Senese con

“Tra i fatti più riprovevoli di questo periodo, in cui tutta l’attenzione dei media e della popolazione si concentra sulla emergenza derivante dalla diffusione del Coronavirus, vi è la speculazione nella vendita dei prodotti igienizzanti per le mani, ormai difficilmente reperIbili o acquistabili a prezzi spropositati per non dire vergognosi.

Da qui nasce la nostra proposta rivolta all’ASP Città di Siena affinché le Farmacie comunali, che già si contraddistinguono per la produzione e vendita di prodotti propri, mettano in produzione ed in distribuzione a prezzi popolari, se non simbolici, gel igienizzanti per le mani a marchio proprio individuando una modalità di distribuzione che non si presti a fenomeni speculativi da parte dei beneficiari.

Riteniamo, infatti, che questa iniziativa possa essere un segnale di attenzione ed amore di una istituzione importante verso la collettività cittadina ed auspichiamo che la nostra proposta possa ricevere un immediato sostegno da parte dell’Amministrazione comunale e delle forze politiche e che possa essere realizzata in tempi rapidi”.