Masterplan 2019: il 19 novembre la consultazione con Comuni e associazioni

Confronto sulla mobilità dolce in provincia di Siena

SIENA. Il 19 Novembre alle ore 15, presso la Sala Aurora della Provincia di Siena, i Comuni e le associazioni coinvolte si incontreranno per una necessaria e doverosa consultazione per l’aggiornamento del Masterplan della mobilità dolce della Provincia di Siena.

Il Masterplan, approvato per la prima volta nel Settembre del 2012, è un progetto che contiene strategie e azioni finalizzate a sviluppare la mobilità ciclistica sia in ambito urbano che extraurbano. Il progetto intende favorire quindi un modello di fruizione del territorio sostenibile sia in termini ecologici, sociali che economici, incentivare lo sviluppo delle attività turistiche, favorendo positive ricadute sull’economia locale, e promuovere l’integrazione con il sistema dei trasporti pubblici locali anche per la mobilità ciclabile in ambito urbano e con la rete dell’ospitalità diffusa, ecc.

In particolare contiene e mantiene i seguenti obiettivi strategici:

definizione e aggiornamento di una rete provinciale di percorsi ciclabili; Implementazione intermodalità bici-treno; Tutela e valorizzazione della rete ciclabile; Rispetto dei principi etici negli appuntamenti sportivi; Promozione, sensibilizzazione e divulgazione del progetto nel territorio provinciale, nazionale ed internazionale, mediante il web e vari strumenti di marketing.

L’aggiornamento del Masterplan sulla rete provinciale della mobilità dolce si è infatti reso necessario a fronte dell’evoluzione normativa nazionale e regionale, oltre che dall’evolversi del quadro provinciale relativo ai progetti ed agli eventi realizzati ed in corso.

La principale novità del Masterplan 2019 è costituita dall’introduzione di un format strutturato, denominato Sweet Road, già adottato dalla Provincia di Siena e da 32 Comuni per verificare e classificare i percorsi cicloturistici già presenti nella rete provinciale. La normativa nazionale e quella regionale (rete escursionistica Toscana/RET) definiscono poi i criteri di classificazione delle ciclovie ed itinerari trekking e la sentieristica.

La consultazione per l’aggiornamento del Masterplan che avverrà martedì 19 novembre riveste particolare interesse in particolare per due motivi:

1) La legge n° 2/2018 recante “disposizioni per lo sviluppo delle mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica” prevede nuove competenze per province e comuni. In particolare le province devono definire interventi di pianificazione finalizzati a promuovere l’uso della bicicletta come mezzo di trasporto individuando la rete ciclabile e ciclopedonale nel territorio di competenza. I comuni a loro volta devono predisporre i biciplan: piani urbani della mobilità ciclistica.

2) La quasi totalità dei comuni senesi è impegnato a presentare alla regione il progetto “Terre di Siena Slow” per la gestione associata di un prodotto turistico omogeneo dedicato al cicloturismo. A tal fine è fondamentale che la rete dei percorsi sia individuata dal Masterplan provinciale.

Il programma prevede il saluto e l’intervento del consigliere provinciale Gabriele Berni, delegato, tra le altre cose, ai progetti di mobilità lenta; dell’Associazione Randonneur Italia (ARI) rappresentata da Luca Bonechi che interverrà su “Masterplan, il quadro generale e i temi affrontati nel lavoro di aggiornamento; infine Luca Gentili di Ldp Propgetti GIS parlerà dell’elaborazione tecnica di aggiornamento del Piano.

Seguiranno gli interventi, la consultazione