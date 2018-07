Lavori previsti per venerdì 27 luglio

SIENA. Venerdì 27 luglio, dalle ore 13 alle 20, si terrà un intervento di manutenzione straordinaria dell’insegna luminosa, situata all’ingresso principale dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese. L’intervento è stato programmato in tre fasi, in modo da garantire l’ingresso pedonale al policlinico Santa Maria alle Scotte in modo agevole e in sicurezza. L’Azienda si scusa per gli eventuali disagi che si potrebbero verificare a causa dei lavori.